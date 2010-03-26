Украина и ЕС договорились сократить переходные периоды

По результатам пятого раунда переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно Соглашения об общем (совместном) авиационном пространстве, который состоялся 22-23 марта в Киеве, участники переговоров решили сократить переходные периоды в рамках Соглашения.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в ходе встречи был достигнут значительный прогресс в проработке текста Соглашения, согласован ряд важных статей, в частности таких как «Определение», «Применение», а также определены принципы формирования приложения «Переходные положения».

Одним из ключевых вопросов во время переговоров стало обсуждение критериев и базовых задач переходных периодов. В частности, стороны согласились сократить количество переходных периодов с трех до двух, каждый из которых будет предусматривать свои принципы постепенной либерализации доступа к рынку авиаперевозок. Делегация ЕС согласилась с предложенной Украиной структурой приложения к Соглашению.

Украинская делегация засвидетельствовала свою готовность начать поэтапное открытие рынка, при условии решения вопроса признания украинских сертификатов Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) до конца первого переходного периода.

В ходе переговоров Украина еще раз подтвердила стремление присоединиться к Общему авиационному пространству ЕС, где все участники пользуются равными правами, вводя одинаковые стандарты и правила.

По данным министерства, предметом следующего раунда переговоров должно стать окончательное решение вопроса взаимного признания сертификатов и разрешений. В зависимости от этого будут установлены сроки постепенной либерализации взаимного доступа к рынку авиаперевозок, наземного обслуживания в аэропортах, ценообразования и маркетинговых договоренностей между авиаперевозчиками с целью объединения авиационных рынков ЕС и Украины в Общее авиационное пространство.

Следующий раунд переговоров планируется провести в конце мая – начале июня этого года в Брюсселе.

Справка УНИАН. 12 декабря 2006 года Еврокомиссия получила мандат от Совета ЕС на проведение переговоров с Украиной относительно формирования совместного авиапространства. Переговорный процесс между Украиной и ЕС начался в декабре 2007 года: первый раунд переговоров состоялся в Киеве 3 декабря 2007 года. На первом раунде отмечалось, что Украина рассчитывает осуществлять процесс постепенно, в течение трех лет, и подписать соглашение с Европейским Союзом о совместном авиационном пространстве до 2011 года.

Четвертый раунд переговоров относительно Соглашения был проведен 23-24 ноября 2009 года в Брюсселе. Стороны согласовали, что конечной целью Соглашения о САП является полное применение общих базовых стандартов по безопасности полетов.