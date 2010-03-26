ПЖД получила 227,5 тыс. грн. компенсации за перевозу льготников

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-февраль 2010 года получила из госбюджета и местных бюджетов 227,5 тыс. грн. компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий, что составляет 1,8% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Согласно сообщению, за отчетный период ПЖД перевезла около 1,4 млн. пассажиров льготных категорий на сумму 12,542 млн. грн.

Из общей суммы компенсации 216,6 тыс. грн. перечислено правительством АР Крым, а также Днепропетровской и Запорожской облгосадминистрациями.

Не компенсировали перевозку студентов вузов и учащихся ПТУ Министерство образования и науки, а также перевозку детей в возрасте от 6 до 14 лет – Министерство образования и науки и Министерство по делам семьи, молодежи и спорта.

Пресс-центр ПЖД расценивает уровень компенсации за перевозку льготников как критический.