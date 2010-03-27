К Евро-2012 в Украине будут дороги европейского уровня

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу - улучшить качество автомобильных дорог в стране до уровня, при котором расстояние от западной до восточной границы страны можно преодолеть за 13-14 часов.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№ 12 (792) от 27 марта - 2 апреля 2010 г.) сообщил вице-премьер по подготовке к Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Президент поставил задачу: «Время в пути от западной границы до Киева - шесть часов, а от восточной границы до Киева - семь часов. Наша цель сделать так, чтобы Украину с запада на восток можно было пересечь за 13-14 часов», - передал слова президента Б.КОЛЕСНИКОВ.

По мнению вице-премьера, реконструкция автодорог даст возможность в полной мере использовать транзитный потенциал страны.

«Представьте, какие транзитные возможности это даст нашей стране! Да еще и при том, что на сегодня транзитные возможности железной дороги перегружены по максимуму. Поэтому транспортные коридоры через Украину на Ростов, Баку, Черноморское побережье Кавказа и Среднюю Азию, несомненно, будут востребованы», - констатировал он.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил, что большинство украинских автодорог нуждаются в серьезном ремонте.

«От Львова до Ривне, в принципе, дорога хорошая. От Ривне до Житомира ее просто нет. И от Житомира до Киева дорога требует серьезной реконструкции. Сам въезд со стороны Житомира крайне проблематичен, - заявил вице-премьер. - Дороги Киев-Харьков нет. В лучших традициях Российской империи, частью которой мы были, есть только направление».