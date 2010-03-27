В городах Евро-2012 обновят общественный транспорт

Вице-премьер по подготовке к Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ заверяет, что для городов, в которых будет происходить финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года, будет выделено 400 миллионов гривень на закупку 2 тысяч единиц общественного транспорта.

Об этом он заявил в интервью газете "Зеркало недели" (№12 (792) от 27 марта - 2 апреля 2010 г.).

За счет 300—400 млн., выделенных «Укрэксимбанком», мы увеличим уставный капитал государственной лизинговой компании, и муниципалитеты четырех городов получат около 2 тысяч единиц абсолютно нового транспорта», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом вице-премьер подчеркнул, что заказы на производство транспортных средств получат исключительно украинские предприятия, а единственным заводом, способным справиться с масштабом основной части заказа, является ЛАЗ.

«Есть только один завод, который может справиться с качеством и объемом заказа, - Львовский автобусный завод. Кстати, с помощью «Сименс» ЛАЗ сделал успешные троллейбусы. Сегодня мы, в частности, обсуждали возможность открытия 12-километрового троллейбусного маршрута Трускавец - Дрогобыч. Экологический транспорт в экологически чистом районе - это хорошее решение», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.