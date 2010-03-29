ЧП в московском метро. Теракты сразу на двух станциях

Сразу два взрыва прогремело этим утром в московском метро. Первый произошел на станции метро Лубянка, второй - на Парке Культуры. По предварительным данным МЧС, на Лубянке погибли 26 человек, на Парке культуры - 12 человек.

Как рассказал очевидец в эфире радиостанции РСН, взрыв на Лубянке произошел во втором вагоне юбилейного метропоезда "Красная стрела" во время его прибытия на станцию. Началось сильное задымление, люди стали покидать поезд и организованно выходить со станции. При этом очевидец утверждает, что взрыв был небольшой мощности. В то же время МЧС сообщило, что погибли 26 человек - 15 в вагоне и 11 на перроне. Также есть данные, что погибших на Парке культуры - 12.

Информации по Парку культуры практически нет. Все что известно на данный момент - погибли 12 человек и 12 человек ранены. Все пассажиры были эвакуированы со станции, передает РБК.

Добавим, что обе станции находятся на Сокольнической (красной) линии. Они закрыты на вход и выход, движение поездов осуществляется только в одном направлении.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и спасатели, а также более десяти машин "скорой помощи". В связи с взрывами частично перекрыто автомобильное движение в центре Москвы.

Между тем, как передает ПРАЙМ-ТАСС, по данным источника в правоохранительных органах, в результате двух взрывов погиь 31 человек и 23.