Volvo продан китайской Geely за 1,8 млрд долл.

Шведский производитель легковых автомобилей Volvo продан китайской компании Geely за 1,8 млрд долл. Об этом сообщил накануне финансовый директор американской компании Ford Льюис Бут на пресс-конференции в Гетеборге, передает ИТАР-ТАСС.

"Компания Geely обеспечила финансирование сделки, согласно которой Volvo Personvagnar оценивается в 1,8 млрд долларов", - сказал он. По его словам, китайская компания нашла значительный оборотный капитал для финансирования текущего производства.

На пресс-конференции было также объявлено, что штаб-квартира Volvo Personvagnar остается в Гетеборге.

"Мы рады, что заключили с компанией Ford договор, который позволяет нам сохранять и укреплять наследие известного брэнда Volvo ". Брэнд останется верен своим главным ценностям в отношении безопасности и современного скандинавского дизайна", - отметил глава Geely Ли Шуфу.

Китайская компания намерена сохранить производство легковых автомобилей Volvo в Швеции и Бельгии, а также изучает возможности производства на новых заводах в Китае.