ДВА ВЗРЫВА ПРОГРЕМЕЛИ СЕГОДНЯ В МОСКОВСКОМ МЕТРО

Сразу два взрыва прогремело этим утром в столичном метро. Первый произошел на станции метро Лубянка в 7.56 по мск, второй - на Парке Культуры в 8.39 по мск. По предварительным данным МЧС, на Лубянке погибли 26 человек, на Парке культуры - 12 человек, около 15 ранены.

Как рассказал очевидец в эфире радиостанции РСН, взрыв на Лубянке произошел во втором вагоне юбилейного метропоезда "Красная стрела" во время его прибытия на станцию. Началось сильное задымление, люди стали покидать поезд и организованно выходить со станции. При этом очевидец утверждает, что взрыв был небольшой мощности.

Добавим, что обе станции находятся на Сокольнической (красной) линии. Они закрыты на вход и выход, движение поездов осуществляется только в одном направлении.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и спасатели, а также более десяти машин "скорой помощи". В связи с взрывами частично перекрыто автомобильное движение в центре Москвы, передает РБК.

Хроника терактов в московском метро. 11 июня 1996 года на Серпуховской линии московского метро на перегоне между станциями "Тульская" и "Нагатинская" был совершен террористический акт. В вагоне поезда сработало взрывное устройство. 4 человека погибли, 12 госпитализированы.

1 января 1998 года на станции "Третьяковская" московского метрополитена произошел взрыв. Мощность безоболочного взрывного устройства, находящегося в дамской сумочке, составляла 150 граммов тротила. Трое сотрудников метрополитена госпитализированы с ранениями различной тяжести.

5 февраля 2001 года на станции метро "Белорусская" (кольцевая) сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 200 граммов тротила. 20 человек получили ранения.

6 февраля 2004 года в Москве на Замоскворецкой линии на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" во втором вагоне поезда произошел взрыв. В тоннеле возник пожар, которому была присвоена 5-я (высшая) категория. Мощность взрывного устройства составила от 4 до 5 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта 41 человек погиб, около 250 - ранены. Всего из поезда были эвакуированы свыше 700 человек.