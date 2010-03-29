GM отзывает 5 тыс. автомобилей Chevrolet Express и GMC Savana

Американская автомобильная корпорации General Motors объявила об отзыве около 5 тысяч фургонов Chevrolet Express и GMC Savana, выпущенных в феврале и марте, из-за выявленных дефектов.

Как передает РИА «Новости», специалисты выявили неисправность генератора, которая может стать причиной возгорания двигателя.

Производство Chevrolet Express и GMC Savana приостановлено. Владельцев фургонов призвали прекратить эксплуатацию моделей, припарковать свои автомобили поодаль от зданий и других автомобилей и отключить клеммы аккумулятора.

В минувшее воскресенье, 21 марта, GM Daewoo, представляющая южнокорейское отделение корпорации General Motors, объявила об отзыве более 58 тыс. своих автомобилей в связи с выявленными дефектами.

General Motors недавно также отозвал около 1,3 млн. автомобилей в Северной Америке из-за дефекта гидроусилителя руля. Ранее об отзыве сотен тысяч своих автомобилей объявляли компании Honda, Toyota и Volkswagen.