Из-за взрывов в метрополитене в Москве не работает мобильная связь, практически невозможно отправить смс или сделать звонок, передает РБК.

Напомним, взрывы в московском метро произошли утром 29 марта. В 7:56 прогремел взрыв на станции "Лубянка", в 8:39 сработало взрывное устройство на станции "Парк культуры". Поступила также информация о взрыве на станции "Проспект мира", но в правоохранительных органах ее пока не подтверждают.

По факту взрывов возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Согласно одной из версий, взрывное устройство могло быть приведено в действие при помощи мобильного телефона. В результате терактов в метро погибли, по разным данным, от 32 до 45 погибших.