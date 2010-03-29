В Москве не работает мобильная связь
09:48, 29 марта 2010Транспорт/Связь
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Из-за взрывов в метро
Из-за взрывов в метрополитене в Москве не работает мобильная связь, практически невозможно отправить смс или сделать звонок, передает РБК.
Напомним, взрывы в московском метро произошли утром 29 марта. В 7:56 прогремел взрыв на станции "Лубянка", в 8:39 сработало взрывное устройство на станции "Парк культуры". Поступила также информация о взрыве на станции "Проспект мира", но в правоохранительных органах ее пока не подтверждают.
По факту взрывов возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Согласно одной из версий, взрывное устройство могло быть приведено в действие при помощи мобильного телефона. В результате терактов в метро погибли, по разным данным, от 32 до 45 погибших.
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