Мэр Москвы: Движение на Сокольнической линии восстановят к часу дня

Движение на Сокольнической линии московского метро, которое было парализовано из-за двух взрывов в понедельник утром, возможно, будет восстановлено к часу дня, сообщил мэр Москвы Юрий Лужков, который прибыл к станции метро "Парк культуры".

"К часу дня, если следствие даст вывести искореженные вагоны, удастся восстановить движение", - уточнил он, передает РИА Новости. По данным пресс-службы метро, 29 марта 2010 года в 7.52 во втором вагоне поезда, прибывшем на второй путь станции "Лубянка" произошел взрыв. В 8.36 в третьем вагоне поезда, прибывшем на второй путь станции "Парк Культуры" Сокольнической линии, произошел второй взрыв.