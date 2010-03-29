"British Airways" отменила 135 авиарейсов, 150 летают
12:48, 29 марта 2010Транспорт/Связь
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Бортпроводники бастуют 3-й день
Ведущий британский авиаперевозчик "Бритиш эйруэйз" отменила сегодня, в третий день забастовки бортпроводников, 135 авиарейсов из аэропорта Хитроу, сообщает ИТАР-ТАСС. 150 выполняются по графику.
Компания, как сообщил сегодня здесь ее официальный представитель, "в полном объеме" выполняет свои рейсы из других лондонских аэропортов.
Спор между администрацией "Бритиш эйруэйз" и профсоюзом, представляющим интересы бортпроводников, начался еще в ноябре прошлого года из-за намерения руководства компании заморозить зарплаты своих служащих на два года, сократить их число и предложить им подписание новых контрактов на менее выгодных условиях.
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