"British Airways" отменила 135 авиарейсов, 150 летают

Ведущий британский авиаперевозчик "Бритиш эйруэйз" отменила сегодня, в третий день забастовки бортпроводников, 135 авиарейсов из аэропорта Хитроу, сообщает ИТАР-ТАСС. 150 выполняются по графику.

Компания, как сообщил сегодня здесь ее официальный представитель, "в полном объеме" выполняет свои рейсы из других лондонских аэропортов.

Спор между администрацией "Бритиш эйруэйз" и профсоюзом, представляющим интересы бортпроводников, начался еще в ноябре прошлого года из-за намерения руководства компании заморозить зарплаты своих служащих на два года, сократить их число и предложить им подписание новых контрактов на менее выгодных условиях.