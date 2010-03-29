«Богдан» готов обеспечить Украину автобусами

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, готова обеспечить потребность страны в автобусах в рамках подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

«Корпорация создала все необходимые условия для выполнения такого заказа, имея современные мощности по производству 9 тысяч автобусов и троллейбусов различных классов в год», - сказал он, комментируя информацию о намерении правительства закупить 1500 отечественных автобусов по лизингу к Евро-2012.

При этом С.КРАСУЛЯ уточнил, что Корпорация «Богдан» создала широкую линейку автобусов, в том числе, и полностью низкопольных машин.

По его словам, в настоящее время для реализации проекта закупки украинских автобусов необходима только политическая воля и бюджетное финансирование.

С.КРАСУЛЯ также добавил, что подобный заказ для украинских производителей станет тем «антикризисным» шагом, который позволит загрузить созданные мощности, увеличить численность работников и отчисления в бюджеты.

«В условиях сегодняшней сложной ситуации в автомобилестроении тем более нельзя допустить закупку за бюджетные средства бывших в употреблении импортных автобусов», - подчеркнул С.КРАСУЛЯ.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ сообщил, что на заседании у курирующего подготовку к Евро-2012 вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА на прошлой неделе обсуждался вопрос закупки по лизингу 1500 украинских автобусов в города, в которых запланировано проведение чемпионата.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет производственные мощности которые позволяют ей изготовлять до 9000 автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого, до сверхбольшого.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долл.