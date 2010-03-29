Краснокутский назначен главой Госадминистрации связи

Кабинет министров Украины своим распоряжением №788-р от 24 марта т.г. назначил Сергея КРАСНОКУТСКОГО заместителем министра транспорта и связи Украины – главой Государственной администрации связи.

Текст распоряжения опубликован на Правительственном портале.

При этом правительство своим распоряжением №677-р от 24 марта т.г. уволило Ярослава Козачка с должности заместителя министра транспорта и связи по собственному желанию.

Кроме того, распоряжением №676-р от 24 марта Кабмин принял отставку заместителя министра транспорта и связи – главы Государственной администрации связи Николая ГОНЧАРА.