Краснокутский назначен главой Госадминистрации связи
13:30, 29 марта 2010Транспорт/Связь
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Вместо Ярослава Козачка
Кабинет министров Украины своим распоряжением №788-р от 24 марта т.г. назначил Сергея КРАСНОКУТСКОГО заместителем министра транспорта и связи Украины – главой Государственной администрации связи.
Текст распоряжения опубликован на Правительственном портале.
При этом правительство своим распоряжением №677-р от 24 марта т.г. уволило Ярослава Козачка с должности заместителя министра транспорта и связи по собственному желанию.
Кроме того, распоряжением №676-р от 24 марта Кабмин принял отставку заместителя министра транспорта и связи – главы Государственной администрации связи Николая ГОНЧАРА.
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