Новым начальником управления МВД на ЮЖД назначен Мельниченко

Назначен новый начальник Управления МВД Украины на Южной железной дороге. Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, им стал генерал-майор милиции, депутат Харьковского областного совета из фракции Партии регионов Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО. В должности руководителя подразделения транспортной милиции на Южной железной дороге А.МЕЛЬНИЧЕНКО сменит полковника милиции Николая ЦВИРУ. Ожидается, что нового руководителя представят коллективу управления во вторник, 30 марта.

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