Начальником управления МВД на Львовской ж/д назначен Струк

Начальником Управления МВД Украины на Львовской железной дороге назначен полковник милиции Иван СТРУК.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в Львовской области, сегодня в актовом зале Управления МВД Украины на Львовской железной дороге (Львов, ул. Федьковича) состоится представление нового руководителя личному составу.

До этого подразделение транспортной милиции Львовской железной дороги возглавлял полковник милиции Мурад КАСУМОВ.

Справка УНИАН. И.СТРУК родился 18 января 1957 года в селе Радча Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1983 году в должности следователя отдела Ивано-Франковского ГОВД по окончании Харьковского юридического института.

В 2007 году был временно исполняющим обязанности начальника УМВД Украины в Ивано-Франковской области.