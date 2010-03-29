В Горловке остановят троллейбусы и трамваи

В городе Горловка (Донецкая область) из-за долгов энергетикам сегодня остановят движение городского электротранспорта – троллейбусов и трамваев.

Об этом УНИАН сообщили в Горловском трамвайно-троллейбусном управлении.

«В связи с тем, что ОАО «Донецкоблэнерго» прекращает подачу электроэнергии в результате образовавшейся задолженности по причине отсутствия финансирования, с 29 марта в городе на неопределенный срок будет прекращено движение трамваев и троллейбусов», - говорится в сообщеии.

Комментируя сложившуюся ситуацию, начальник коммунального предприятия «Горловское ТТУ» Вадим СОЛОМАХА сказал, что «пока мы ездим, но уже отключено трамвайное и троллейбусное депо». При этом он добавил: «Контактную сеть энергетики пока не трогают, поэтому сегодня трамваи и троллейбусы на маршруты вышли. Но движение может прекратиться в любой момент».

В.СОЛОМАХА уточнил, что задолженность ТТУ перед ОАО «Донецкоблэнерго» на сегодняшний день составляет 105 тыс. грн.

Справка УНИАН. Горловка – крупный промышленный город, расположенный в цетральной части Донбасса с населением 284,3 тыс. человек. Территория города составляет 422 кв. км.