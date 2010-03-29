Водители троллейбусов 5 апреля объявят бессрочную забастовку?

Водители троллейбусов предупреждают о проведении в Киеве бессрочной забастовки с 5 апреля, если не будут выполнены их требования об улучшении условий труда.

Об этом заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК на пресс-конференции в УНИАН.

По его информации, сегодня около сотни водителей троллейбусного депо №2 в Киеве (около половины водителей смены) провели предупредительную акцию против систематической задержки заработной платы работникам депо и нарушений их прав – с 5.00 до 10.00 не выехали на обслуживание своих маршрутов.

При этом М.ЯКИБЧУК отметил, что администрация депо №2, которая пыталась помешать проведению акции, частично наполнила маршруты троллейбусами за счет вызванных водителей-пенсионеров и водителей из других депо, или тех водителей, которые не должны были работать сегодня утром. Также были привлечены резервные троллейбусы с нерентабельных маршрутов и из других депо.

“Прежде всего, мы не просто говорим, что хотим провести забастовку и нам нужно дать зарплату. Мы сегодня говорим о том, что мы хотим добиться нормальных условий труда как для работников, и так же для киевлян. Мы не ставим вопрос, чтобы просто заблокировать работу, чтобы киевляне не могли добраться на работу нормально. Я уверен - если наши условия не будут выполнены в течение семи дней, то нас поддержат и другие депо. Нас поддерживают на сегодняшний день и другие профсоюзные организации. Мы организуем общую забастовку в Киеве. Я в этом уверен”, - сказал М.ЯКИБЧУК.

По его словам, на сегодняшний день практически все работники транспортных организаций города готовы поддержать акцию водителей троллейбусного депо №2.

“Вопрос в том – уважение к киевлянам. Мы не хотим остановить транспорт. Мы выдвинули требования и нарисовали, как решить проблему, которая сложилась в Киеве”, - отметил лидер НФПУ.

Председатель инициативной группы водителей Александр КОРНИЕНКО проинформировал, что требования трудового коллектива были юридически оформлены с дирекцией депо за три месяца до забастовки, но выдвинутые требования не были удовлетворены, кроме одного, которое частично выполнили в пятницу. «В пятницу частично заработная плата была работникам погашена. И мы считаем это нашей большой победой. За январь полностью погашена заработная плата, за февраль – частично, процентов 60-70, и осталось погасить задолженность по заработной плате за март”, - сказал он.

В то же время А.КОРНИЕНКО отметил, что есть ряд других, не менее важных требований, в частности, возвращение к оплате труда на уровень 2008 года.

“Снизили зарплату практически в два раза за последние два года... С водителей посрезали все, что возможно – забрали премии, надбавки за сложность маршрутов. Сейчас 2 тыс. - 2,2 тыс. заработная плата водителя первого класса – наивысшая классность в депо”, - заявил он.

Также среди требований водителей - возвращение к действенной системе наркологического контроля и открытие столовых для водителей; ликвидация нарушений безопасности труда на троллейбусных маршрутах, а также полноценное обеспечение депо запчастями и ремонт подвижного состава.

Как утверждают водители, в троллейбусном депо №2 на маршруты из-за аварийного состояния не может выйти на многих линиях почти половина подвижного состава, например, на 18-м маршруте вместо 30 троллейбусов сегодня вышло 14.

Водители также будут требовать уволить руководителя депо за нарушение их прав, и шестеро из них уже подали соответствующие иски к директору троллейбусного депо №2 Василию НАЗАРЧУКУ и КП “Киевпастранс”.

В свою очередь, М.ЯКИБЧУК сообщил, что обратился к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с требованием как можно скорее решить вопрос о целесообразности пребывания В.НАЗАРЧУКА в должности директора депо.

Как сообщал УНИАН, 23 марта пресс-служба НФПУ сообщила, что 29 марта водители троллейбусно-эксплуатационного депо №2 с 5.00 до 10.00 проведут предупредительную забастовку с требованием погасить долги по заработной плате.

Трудовой конфликт возник, в частности, из-за того, что работники троллейбусного депо №2, а это 900 человек, получили лишь 30% зарплаты за январь, а за февраль не получали никаких выплат.