«АэроСвит» перенес возобновление рейса Киев – Кишинев

Авиакомпания «АэроСвит – Украинские авиалинии» перенесла возобновления рейса Киев– Кишинев с 28 марта на 12 апреля т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, авиакомпания провела серию переговоров с молдавской стороной относительно возобновления воздушного сообщения между столицами Украины и Молдовы. При этом «АэроСвит» по требованию паритетного перевозчика Air Moldova сократил планируемую частотность рейсов с 7 до 4, отказавшись от ночной стоянки самолета в Кишиневе, а также уменьшил емкость воздушных судов, которые предполагалось использовать на данной линии.

В пресс-службе сообщили, что до сегодняшнего дня «АэроСвит» не получил от Государственной администрация гражданской авиации (ГАГА) Молдовы разрешение на выполнение полетов по представленному компанией расписанию.

«Переговоры по данному вопросу будут продолжены, в связи с чем «АэроСвит» рассчитывает на принятие молдавской стороной конструктивного решения, которое позволило бы украинской компании начать полеты в Кишинев с 12 апреля 2010 года», – сказано в сообщении.

При этом «АэроСвит» обязуется доставить в пункты назначения всех пассажиров, которые приобрели билеты на рейсы, отмененные в период с 28 марта по 12 апреля.

По данным компании, регулярное авиасообщение между Украиной и Молдовой было прервано в конце марта 2006 года. До этого, с июня 2004 года, воздушная линия Киев – Кишинев совместно обслуживалась назначенными перевозчиками сторон – украинской компанией «АэроСвит» и молдавской «Тандем-Аэро» (Tandem-Aero).

C 28 марта 2006 года молдавская авиакомпания, выступавшая фактическим перевозчиком на маршруте, прекратила полеты в Киев по коммерческим причинам. В связи с этим авиакомпания «АэроСвит» 29 марта того же года подала собственную заявку на выполнение ежедневных рейсов между столицами Украины и Молдовы. Однако Государственная администрация гражданской авиации Молдовы не утвердила расписание полетов, предоставленное авиакомпанией «АэроСвит» в установленном порядке, и возобновление воздушного сообщения между странами было прервано.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.