Преференции для металлургов и химиков нужно отменить

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей просит правительство отменить постановление Кабинета министров от 14 октября 2008 года “О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, сложившейся в горно-металлургическом и химическом комплексе”.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины в адрес премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

В документе отмечается, что пассажирские перевозки являются крайне убыточными – лишь за 2009 год убытки превысили 5 млрд. грн. Причинами убыточности является низкий уровень тарифов на пассажирские перевозки, а также недостаточный уровень компенсации железным дорогам за перевозку льготных категорий пассажиров (26 категорий). Например, отмечают железнодорожники, за прошлый год государством не компенсировано около 350 млн. грн.

Сложной остается ситуация и в грузовом движении. Крайне негативно на железнодорожном транспорте отразились как мировой финансовый кризис, последствиями которого стало значительное уменьшение объемов перевозки грузов, так и принятие Меморандумов понимания между Кабинетом министров Украины и предприятиями горно-металлургического и химического комплексов, а также постановления правительства от 14 октября 2008 года “О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, сложившейся в горно-металлургическом и химическом комплексе”, согласно которому были предоставлены скидки к тарифам на перевозку для предприятий горно-металлургического и химического комплексов.

Профсоюз железнодорожников констатирует, что за период действия вышеуказанного постановления с сентября 2008 года по февраль 2010 года недополучение доходов от перевозки продукции горно-металлургического и химического комплексов составило около 700 млн. грн.

“Именно поэтому железнодорожники всей страны обращаются за помощью к правительству, чтобы выйти из этого трудного положения”, - говорится в обращении.

Для сохранения кадрового потенциала и повышения уровня заработной платы железнодорожников Совет профсоюза призывает правительство отменить постановление от 14 октября 2008 года “О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, сложившейся в горно-металлургическом и химическом комплексе”.

”С учетом роста потребительских цен и инфляции, неповышения тарифов на грузовые перевозки в 2009 году, необходимо в 2010 году ежеквартальное повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 5%”, - считают железнодорожники.

Также железнодорожному транспорту крайне необходимо содействие правительства в получении кредитных ресурсов под государственную гарантию с целью подготовки инфраструктуры к Евро-2012, изготовления в Украине современных скоростных поездов, модернизации пути и электрификации участков путем внедрения энергосберегающих технологий отмечается в документе.