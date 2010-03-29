«Allianz Украина» выплатила 333,69 тыс. грн. за грузовой Renault

Страховая компания «Allianz Украина» возместила клиенту – юридическому лицу – ущерб в размере 333,69 тыс. грн. за автомобиль, застрахованный по программе автокаско «Формула».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, страховой случай с грузовым бортовым автомобилем Renault, застрахованным в СК « Allianz Украина», произошел на трассе Харьков – Симферополь. Двигаясь в темное время суток в условиях плохой видимости, автомобиль Renault столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП застрахованное транспортное средство получило существенные повреждения.

СК «Allianz Украина» приняла решение о признании полной конструктивной гибели автомобиля.

Справка УНИАН. СК «Allianz Украина» зарегистрирована 30 августа 2005 года (до 1 октября 2007 года – СК «РОСНО Украина»). Владельцем компании является Allianz SE.

Пять региональных дирекций «Allianz Украина» в Киеве, Львове, Донецке, Днепропетровске и Одессе охватывают всю территорию Украины.

За 2009 год компания собрала 96 млн. 488,1 тыс. грн. страховых платежей, на 1 января 2010 г. объем резервов составил 88 млн. 827 тыс. грн, объем страховых выплат – 72 млн. 913,90 тыс. грн.