В Польше продажи машин упали на треть

В Польше в 2009 году было продано и зарегистрировано около миллиона автомобилей, что на 30% меньше показателей предыдущего, докризисного года.

По данным института Samar, который занимается исследованиями польского автомобильного рынка, импорт б/у автомобилей сократился до примерно 690 тыс. с рекордных 1,1 млн. машин в 2008 году, в то время как продажи новых автомобилей возросли до 320,2 тыс. с 320 тыс. штук годом ранее.

В Польше 2008 год стал рекордным по количеству проданных и импортированных автомобилей – 1,4 млн. штук. В 2007 и 2006 годах было продано и импортировано почти 1,3 млн. и 1,05 млн. машин соответственно.

В первые два месяца текущего года в стране было зарегистрировано около 100 тысяч "новых" б/у автомобилей и 50 тыс. новых машин.

Эксперты объясняют спад по сравнению с аналогичными показателями прошлого года прекращением действия программ по стимулированию покупок новых машин в странах, которые являются западными соседями Польши, а также усилением курса национальной валюты (в начале прошлого года благодаря программам и низкому курсу злотого к евро было очень выгодно покупать новые машины в польских салонах – УНИАН), истощением запасов машин и плохой погодой, которая отбивала охоту у поляков выбирать автомобили.

По данным Samar, в начале 2009 года в 38-миллионной Польше было зарегистрировано около 14,6 млн. частных автомобилей, что на 9% больше, чем на начало 2008 года.