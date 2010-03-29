Абонбаза операторов сотовой связи в Украине уменьшилась

По состоянию на конец февраля 2010 г., совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине, по сравнению с январем, уменьшилась на 277 тыс. пользователей, или на 0,5%, и составила около 55,09 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского представительства российского агентства iKS-Consulting (по результатам их исследования).

Согласно сообщению, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец февраля уменьшился на 0,5 п.п. и составил 119,5%.

Абонентская база операторов мобильной связи стандарта GSM по итогам февраля 2010 года составила 53 472 094 абонентов, или 97,06% от общего числа сотовых пользователей Украины (в январе - 53 795 943, или 97,16%). На долю CDMA-операторов в феврале т.г. приходилось 1 148 517 абонентов, или 2,08% от общей абонентской базы Украины (1 129 560 или 2,04%). Остальные абоненты подключены к единственной в Украине сети в стандарте UMTS компании «Укртелеком» (ТМ Utel).

По итогам февраля 2010 года, по сравнению с предыдущим месяцем, у всех операторов «первого эшелона» количество абонентов уменьшилось. Так, число клиентов снизилось у «Киевстара», «МТС-Украина», life:) и украинского подразделения Beeline – соответственно на 30, 135, 138 и 21 тысячу пользователей.

По итогам февраля т.г. лидером по приросту абонентов в абсолютном выражении, а также по темпам прироста абонбазы стала компания «Укртелеком», увеличившая число своих клиентов почти на 28 тысяч, или на 6,45%.

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой является «Киевстар», у которого по итогам февраля 2010 года насчитывалось 21,98 млн. абонентов, или 39,9% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. На втором месте – «МТС-Украина», чье число абонентов на конец февраля составило 17,39 млн., доля рынка – почти 31,6%. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» - 12,12 млн. клиентов (22%). У объединенной компании под ТМ Beeline («Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») – 1,98 млн. абонентов (доля рынка 3,6%).

По итогам февраля т.г. у занимающего пятую строчку iKS-Рейтинга Utel – 460 тысяч пользователей (0,84%). Далее следуют «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) – почти 442 тысячи (0,8%), «Интернациональные телекоммуникации» - почти 390 тыс. клиентов (0,71% от общей абонбазы) и International Telecommunication Company («CDMA Украина») – более 316 тыс. абонентов, доля рынка - 0,57%.