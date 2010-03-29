Ограничение движения в Полтавской области снято

Ограничение движения на двух автодорогах местного значения в Полтавской области снято. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Сообщается, что в результате спада уровня поверхностных вод ликвидировано подтопление на двух участках автодорог местного значения в Полтавской области: автодороги О-1706087 Бирки – Дейкаливка – Шиливка на км. 9+500 в Зиньковском районе и автодороги О-170343 Пироги – Ганнивка – Градизьк на км. 4+300 в Глобинском районе. В данное время проезд осуществляется без ограничений.

Движение автотранспорта было ограничено с 24 марта.