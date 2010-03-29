Главный приоритет Twinning - расширение полномочий НКРС

Главным приоритетом реализации проекта Twinning является внесение изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно расширения полномочий Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС, к такому выводу пришли европейские эксперты по подготовке детального технического задания проекта Twinning для НКРС "Усиление регуляторной и юридической возможности НКРС относительно регулирования сектора телекоммуникаций".

По информации пресс-службы, 22-26 марта этого года завершился первый визит европейских экспертов по подготовке детального технического задания проекта. По результатам работы эксперты до конца июня т.г. подготовят указанное техническое задание.

В рамках этого визита состоялись также встречи с представителями аппарата НКРС, Антимонопольного комитета Украины, Государственной инспекции связи, ГП «Украинский государственный центр радиочастот», операторов фиксированной и мобильной связи.

Второй визит экспертов в Киев состоится с 6 по 16 апреля т.г., в ходе которого планируется проведение однодневного семинара по вопросам реализации проекта Twinning. Третий визит запланирован на 11-21 мая 2010 года.