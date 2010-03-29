Ефименко предлагает выработать предложения относительно Дарницкого моста

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО предлагает железнодорожникам и властям Киева выработать совместные предложения по государственному финансированию строительства Дарницкого моста в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время поездки-осмотра строительных площадок стратегических для столицы транспортных объектов - Дарницкого моста и Дарницкого вокзала.

«Железнодорожники и городская власть Киева должны сесть за стол конструктивных переговоров, чтобы принять единое решение и выйти на правительство с

предложениями по бюджету», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

При этом он заявил, что берет под личный контроль строительство и введение в эксплуатацию Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в г. Киеве.

Министр отметил, что на сегодня нет никаких препятствий, которые бы мешали строительству моста, однако есть трудности с финансированием. Подрядчики получили задание от министра срочно предоставить графики поэтапного выполнения работ. Реализация проекта, привлечение соответствующих средств и контроль за их освоением возложены на заместителя министра Алексея БАРАНОВА.

В ближайшее время К.ЕФИМЕНКО намерен инициировать проведение общего совещания с Киевской городской государственной администрацией относительно организации транспортной развязки на подъездах к мосту, и планирует обсудить пакет проблемных вопросов, связанных со строительством Дарницкого железнодорожного вокзала.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.