Одесский порт планирует перевыполнить план

Одесский морской торговый порт планирует по итогам І квартала 2010 г. переработать 6,87 млн. тонн грузов, что на 7% превысит план. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Отмечается, что порт досрочно выполнил план грузопереработки на первый квартал т.г., и по состоянию на 26 марта переработано 101% запланированных объемов.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.