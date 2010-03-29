Полтавский автоагрегатный разработал амортизатор сидения

ОАО «Полтавский автоагрегатный завод», входящее в Холдинговую компанию «АвтоКрАЗ», разработало клапан защитный четырехконтурный новой конструкции 14.3515410, амортизатор сидения водителя 260-6809100 и гидроцилиндр.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, клапан защитный четырехконтурный 14.3515410 является конструкцией нового поколения, призванной заменить существующую конструкцию 11.3515410, будучи его более совершенной версией.

Амортизатор сидения водителя 260-6809100 и гидроцилиндр являются принципиально новыми для предприятия типами изделий, выходящими за рамки традиционно производимых ОАО «ПААЗ» аппаратов.

Амортизатор сидения водителя 260-6809100 предназначен для гашения колебаний сиденья водителя, возникающих при движении автотранспортного средства. При движении сиденья вверх корпус амортизатора перемещается вниз относительно неподвижного штока, создавая значительное усилие, тормозящее движение сиденья вверх.

Гидроцилиндр представляет собой объемный гидродвигатель, который предназначен для трансформации энергии потока жидкости в движение исполнительного механизма.

Все изделия в данное время проходят комплекс необходимых лабораторных испытаний и доводок, в том числе и у будущих потребителей. В течение второго квартала ожидается полное завершение предварительных тестов, за которыми последует подготовка производства к серийному выпуску новых изделий.

Справка УНИАН. Полтавский автоагрегатный завод – единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Кроме того, предприятие производит пневмоаппараты для технологического оборудования (блоков подготовки воздуха, пневмораспределителей и электропневмоклапанов) и товаров народного потребления.

Полтавский автоагрегатный завод в 2009 году произвел товарной продукции на сумму 52,6 млн. грн., что на 71% больше, чем в 2008 году.