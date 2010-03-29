УМС построила корпоративные сети IP MPLS

Оператор мобильной связи УМС (ТМ МТС-Украина) объявляет о завершении строительства корпоративных мультисервисных сетей для ряда компаний в Украине, бизнес которых основан на сельскохозяйственном производстве. Об этом УНИАН сообщили в УМС.

МТС построила сеть IP MPLS для сельскохозяйственной компании МХП («Мироновский хлебопродукт», ТМ «Наша ряба»), а также обеспечила широкополосным Интернет-доступом (построена VPN-сеть) агрокомпанию «Астарта» и производителя средств защиты растений МЧП «Эридон».

Одна из особенностей бизнеса сельскохозяйственных компаний – большое расстояние между производственными объектами. Такие объекты размещены, как правило, в тех регионах, где отсутствуют какие-либо коммуникации, и строительство их затруднено. Поэтому идеальным решением для организации единой информационной системы такой компании является строительство сети IP MPLS, позволяющей комбинировать оптоволоконные линии с беспроводными радиорелейными линиями передач. Как альтернативный вариант, клиенту может предоставляться широкополосный доступ в Интернет с гарантированно высокой скоростью путем прямого подключения сети корпоранта к транспортной сети МТС. А уже в рамках этого подключения заказчик самостоятельно разворачивает собственную сеть VPN.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,39 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,76 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.