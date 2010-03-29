Portmone.com усовершенствует систему верификации

Для повышения эффективности системы мониторинга Portmone.com совместно с "РайффайзенБанком Аваль" и Украинским процессинговым центром внедрили новую процедуру верификации платежных карт.

Об этом УНИАН сообщили в Portmone.com.

Отметим, верификация – это процедура, которая позволяет убедиться в том, что платежную карту в интернет-платежах использует ее законный владелец.

Согласно сообщению, используемый ранее механизм блокировал на карте клиента случайную сумму, которую необходимо было узнать в своем банке и ввести на сайте как доказательство того, что карту использует ее владелец. Но поскольку блокировка случайной суммы производилась в гривнях, у клиентов с картами в других валютах иногда возникали трудности с получением этой информации

Теперь процедура значительно упростилась – вместо случайной суммы блокировка делается всегда на одинаковую сумму, а клиенту необходимо указать так называемый код верификации, который хранится в названии торговой точки. Таким образом, по карте клиента делается блокировка на несколько дней на сумму 1 грн. с текстом – VCODE (ХХХХХХ), где XXXXXX – 6-значный код верификации.

Получить информацию о коде верификации клиент может и в SMS-банкинге, и в службе поддержки своего банка.

Справка УНИАН. Межбанковская система электронной доставки и оплаты счетов Portmone.com предоставляет услуги по доставке и оплате счетов за разнообразные товары и услуги в режиме онлайн через Интернет с помощью международных платежных карт Vіsa и Mastercard.