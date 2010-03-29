«Астелит» пополнил список партнеров по роумингу

Оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) пополнил список партнеров по роумингу и обмену мультимедийными сообщениями. Об этом УНИАН сообщили в компании.

С 31 марта абоненты life:) смогут воспользоваться роумингом, находясь в Сальвадоре, так как налажен двусторонний роуминг с оператором Digicell (SLVDC).

А с 1 апреля абоненты life:) также смогут обмениваться мультимедийными сообщениями с абонентами южноафриканского оператора Vodacom через международный MMS-хаб Aicent.

Справка УНИАН. Национальный оператор мобильной связи life:) – лидер по привлечению новых абонентов, обслуживающий 12,2 миллиона абонентов (по состоянию на четвертый квартал 2009 года). Сеть life:) обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 96% населения страны, и предоставляет возможность роуминга в 172 стране благодаря 468 роуминг-партнерам. Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE, обеспечивающую высокоскоростную передачу данных. Сегодня эту технологию поддерживает 100 % сети оператора. life:) предлагает высококачественные услуги мобильной связи для всех сегментов украинского общества.

488 (центров обслуживания абонентов и эксклюзивных магазинов life:) работают в 185 городах страны. Кроме этого, абоненты могут заказать услуги life:) в 34 600 торговых точках.