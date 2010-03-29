АМК требует от «Киевстара» не повышать тарифы

Антимонопольный комитет Украины выдвинул требования к ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм» не повышать тарифы на услуги мобильной связи.

Как сказано в сообщении АМК, переданном УНИАН, по этому поводу комитет официально обратился в компанию.

«Выполняя указания Президента Украины по обеспечению стабилизации цен и тарифов на социально важных рынках, Антимонопольный комитет предложил «Киевстару» отказаться от повышения тарифов на услуги…», – отметил исполняющий обязанности председатели комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в период, когда страна начинает выходить из экономическо-финансового кризиса, недопустимо перекладывать собственные бизнес трудности на потребителей. Тем более что речь идет о предприятии со значительной рыночной властью. Иначе комитет будет рассматривать действия оператора по повышение тарифов как такие, которые содержат признаки нарушения законодательства о конкуренции и предусматривают применение жестких финансовых методов влияния.