Deutsche Telecom планирует инвестировать 10 млрд. евро

Один из крупнейших европейских партнеров Huawei – компания Deutsche Telecom планирует увеличить инвестиции в развитие оптоволоконной технологии FTTH.

Об этом УНИАН сообщили в компании Huawei.

Согласно сообщению, компания Deutsche Telecom (DT) объявила о начале реализации новой стратегии на телекоммуникационном рынке, которая предполагает увеличение инвестиций в развитие технологий высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет, мобильных услуг и IT-сервисов. Один из крупнейших поставщиков услуг связи в Европе уверен, что это позволит ему позиционироваться в качестве «telco plus», т.е. телекоммуникационного оператора с расширенным сервисным портфелем.

DT рассчитывает существенно увеличить объем доходов от предоставления услуг мобильного Интернета, double play и triple play, Web-хостинга, решений для интеллектуальных сетей.

Руководство DT объявило, что в течение следующих трех лет компания инвестирует около 10 млрд. евро в развитие трех ключевых направлений: создание сетей оптического доступа (FTTH), модернизацию инфраструктуры мобильных сетей и разработки в сфере технологий предоставления услуг.

Представители DT отмечают, что в Германии используется множество различных способов построения сетей, включая прокладку оптического волокна как до жилых домов или коммерческих зданий (FTTB, FTTN), так и непосредственно до квартиры каждого абонента (FTTH). Поставщики услуг делают выбор в пользу того или иного сценария, исходя из своих потребностей.

В настоящее время DT считает одной из самых перспективных технологию FTTH. Руководство компании ожидает, что к 2010 году DT удастся довести количество абонентов, подключенных по этой схеме, до 4 млн. Иными словами, DT рассчитывает предоставлять услуги на базе FTTH 10% семей Германии.

В нынешнем году оператор сосредоточит свои усилия на развитии сетей доступа на базе технологий GPON и VDSL.

Справка УНИАН. Huawei – лидер в области телекоммуникационных сетей нового поколения. Клиентами компании являются 45 из 50 крупнейших мировых операторов, а количество абонентов превышает 1 млрд. человек. Компания предоставляет своим клиентам инновационные продукты, решения и услуги, созданные по конкретным требованиям заказчиков.

Huawei занимает лидирующие позиции в сфере FTTH в Германии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Македонии и многих других странах мира. На счету компании – более сотни проектов в данной сфере и крупнейшая доля рынка.