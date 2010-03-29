Начальником УГАИ назначен Рубцов

Новым начальником Управления ГАИ Главного управления МВД Украины в Донецкой области назначен подполковник милиции Александр РУБЦОВ.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области.

А.РУБЦОВ назначен на новую должность, согласно приказу МВД Украины от 25 марта 2010 года.

В облУВД также сообщили, что А.РУБЦОВ родился 4 сентября 1963 г. в г. Артемовск Донецкой области.

В органах внутренних дел - с 1987 года. Работал на должностях госавтоинспектора, старшего госавтоинспектора, заместителя начальника Артемовского МРЭО ГАИ.

С 1996 по 2001 год - начальник отделения ГАИ Артемовского горуправления милиции, с 2001 по 2005 год - начальник отдела ГАИ Макеевского горуправления милиции, а затем до 2007 года - начальник межрайонного отдела ГАИ г. Артемовска.

С октября 2007 года до нынешнего назначения работал начальником отделения регистрационно-экзаменационной работы г. Артемовска при УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области

А.РУБЦОВ имеет высшее юридическое образование, женат, есть сын и дочь.