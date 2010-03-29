В России на железной дороге обнаружена мина

Транспортные милиционеры обнаружили мину на рельсах на Московской железной дороге в районе станции Палиха в Калужской области (Россия).

Об этом сообщила начальник пресс-службы московского УВД на железнодорожном транспорте Татьяна АГАПОВА, передает РИА «Новости».

"Мина обнаружена между двумя путями. Движение поездов остановлено. На место выехали взрывотехники", - сказала Т.АГАПОВА.

По ее словам, место происшествия оцеплено.

Сообщается, что это уже третий за последнюю неделю случай обнаружения взрывоопасных предметов на железнодорожных путях московского региона. Так, 22 марта сотрудники транспортной милиции обнаружили гранату в мешке под пешеходным мостом на станции Лосиноостровская в Москве. Гранату изъяли и увезли на исследование.

На следующий день граната РГД-5 была обнаружена в рюкзаке около железнодорожной платформы "Отдых" в подмосковном Жуковском. Граната оказалась без запала, но в целях безопасности проводилось оцепление места происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня утором два взрыва произошли в московском метро на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". По последним данным, 38 человек погибли, больше 100 ранены.