"Кребо" и Shell приостановили переговоры о СП

СП «Кребо» (Кременчуг, Полтавская обл.) и Shell приостановили переговоры по созданию совместного предприятия для обслуживания аэропорта «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил президент совместного предприятия "Кребо", бывший директор Кременчугского НПЗ Владимир МАТЫЦИН.

«Мы вели переговоры с Shell по созданию совместного предприятия для обслуживания аэропорта «Борисполь». Выходили на уровень глав государств. Сейчас переговоры приостановили. Это все было связано с политической ситуацией. Но мы сейчас начнем все продвигать»,- сказал В.МАТЫЦИН.

При этом он отметил, что Shell обслуживает 300 аэропортов мира, и эта компания ранее была заинтересована обслуживать «Борисполь».

Справка УНИАН. Компания «Кребо» с 1994 года занимается производством и реализацией авиационных топлив на рынке Украины. Предприятие было создано в декабре 1994 года при участии АО «Укртатнафта», государственного международного аэропорта «Борисполь» и компании MovidaNV (Королевство Нидерланды). Предприятие создавалось с целью бесперебойного обеспечения аэропортов и авиапредприятий Украины авиационным топливом собственного производства.