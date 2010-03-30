В результате терактов в московском метро погиб один иностранец, трое пострадали.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

«По информации МЧС России, на 20:00 мск 29 марта в результате террористических актов в Москве пострадали несколько иностранных граждан», - говорится в сообщении.

Трое пострадавших студентов из Малайзии находятся в больницах с незначительными травмами. Гражданка Филиппин получила медицинскую помощь в Городской клинической больнице № 36 и уже выписана.

Гражданин Таджикистана 1986 г.р. погиб.

Как сообщал УНИАН, граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате взрывов в московском метро не обнаружено.