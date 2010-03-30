Семьи погибших в результате терактов получат по 34 тыс. долл.
10:22, 30 марта 2010Транспорт/Связь
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Семьи погибших в результате терактов в московском метро получат компенсации в размере 1 млн. руб. (около 34 тыс. долларов).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, посещая Городскую клиническую больницу им. Боткина, где проходят лечение пострадавшие в результате терактов на станциях московского метро.
Кроме того, по информации пресс-службы, тяжело пострадавшие получат по 400 тыс. рублей (около 13,6 тыс. долларов), а получившие легкие травмы - по 300 тыс. рублей (около 1-,2 тыс. долларов).
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