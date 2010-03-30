Семьи погибших в результате терактов получат по 34 тыс. долл.

Семьи погибших в результате терактов в московском метро получат компенсации в размере 1 млн. руб. (около 34 тыс. долларов).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, посещая Городскую клиническую больницу им. Боткина, где проходят лечение пострадавшие в результате терактов на станциях московского метро.

Кроме того, по информации пресс-службы, тяжело пострадавшие получат по 400 тыс. рублей (около 13,6 тыс. долларов), а получившие легкие травмы - по 300 тыс. рублей (около 1-,2 тыс. долларов).