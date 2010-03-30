Большинство поляков планируют покупать дешевые б/у автомобили

В Польше более 70% жителей в этом году планируют покупку автомобиля, причем свыше 80% из них намерены приобрести подержанные машины.

Согласно опросу портала money.pl, которым располагает УНИАН, 35% опрошенных поляков намерены купить автомобиль, произведенный не более 10 лет назад, 23% – не более 5 лет и 12,5% – до трех лет. При этом 11,5% поляков готовы купить машину, которой более 10 лет, а 18% – намерены приобрести автомобиль из салона.

Треть опрошенных планируют потратить на покупку от 7 до 17 тыс. долл. Чуть меньше трети поляков готовы заплатить за машину от 3,5 до 7 тыс. долл. 19% жителей Польши намерены потратить на покупку автомобиля не больше 3,5 тыс. долл., а 24% – готовы выложить за машину свыше 17 тыс. долл.

По данным опроса, более 20% опрошенных намерены купить машину в кредит, а 10% – по лизинговой схеме.

Для 35% поляков купленный в 2010 году автомобиль станет первым в жизни.

В Польше самыми популярными машинами остаются немецкие бренды. Первая пятерка самых желанных автомобилей среди поляков – это Volkswagen (13%), Audi (10,5%), Opel (9%), BMW (8%), Ford (7%).

Свыше 75% опрошенных намерены купить машину с двигателем до 2 литров.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году продажи новых автомобилей и импорт подержанных машин в Польше сократился на треть – примерно до 1 млн. штук.