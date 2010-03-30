Львовский автобусный завод получил госзаказ на 3,5 млрд. грн.

Сегодня во Львове между Кабинетом Министров Украины и ЗАО «Львовский автобусный завод» был подписан меморандум о сотрудничестве во время подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы-2012 по футболу, в рамках которого ЛАЗ должен произвести 1500 автобусов и 500 троллейбусов надлежащего качества для четырех украинских городов, принимающих Евро-2012 .

Как передает корреспондент УНИАН, от Кабмина меморандум подписал вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, от ЗАО «Львовский автобусный завод» – председатель правления холдинга «ЛАЗ» Игорь ЧУРКИН.

Как отметил во время брифинга вице-премьер-министр Б.КОЛЕСНИКОВ, это самый большой государственный заказ для ЛАЗа за время независимости, который даст возможность модернизировать предприятие и создать свыше тысячи дополнительных рабочих мест.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что сумма заказа для ЛАЗа составляет 3,5 млрд. грн. Автобусы и троллейбусы будут куплены в лизинг на 10 лет при поддержке «Укрэксимбанка».

«10% стоимости заказа города должны будут оплатить во время получения транспорта. В июле 2010 года города уже начнут получать транспорт, а все поставки будут завершены к середине следующего года», – сообщил вице-премьер.

Относительно процентов Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что будет делать все возможное, чтобы они «были приближены к европейским нормам».

Напомним, сегодня во Львов с рабочей поездкой прибыл вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Б.КОЛЕСНИКОВ. Он проведет во Львове выездное заседание по подготовке инфраструктуры Львова и области к проведению финальной части Евро-2012, а также ознакомится с состоянием строительства стадиона во Львове, взлетно-посадочной полосы ГП «Международный аэропорт «Львов» и развитием гостиничного сектора Львовского региона.