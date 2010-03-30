Суд приостановил решения Госавиаадминистрации по назначениям

Киевский окружной административный суд своими определениями приостановил оспариваемые компаниями «Аэросвит», «Донбассаэро» и «Днеправиа» решения Госавиаадминистрации, которая на заседании 25 марта т.г. аннулировала ряд назначений этих компаний.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН помощник генерального директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

«В обеспечение исков приостановлено решение лицензионной комиссии Госавиаадминистрации до рассмотрения дела по сути. Постановления были переданы в Госавиаадминистрацию, приняты к выполнению, и именно в связи с этим вчера компании были проинформированы о новом заседании лицензионной комиссии», – сообщил он.

По данным заместителя гендиректора «Донбассаэро» по коммерческой деятельности Людмилы СЛОБОДЯНЮК, новое заседание лицензионной комиссии назначено на 17-21 мая. «Вчера перевозчики получили официальное уведомление. На комиссии будут рассматриваться все вопросы, которые не были рассмотрены на предыдущей лицензионной комиссии... Мы надеемся, что в середине мая, заблаговременно до начала зимней навигации, которая начинается в конце октября, будут приняты решения касательно назначений, частот для того, чтобы авиапредприятия имели возможность войти в сезон оперирования полноценно и без стресса для пассажиров», – отметила Л.СЛОБОДЯНЮК.

При этом она добавила, что предыдущее заседание лицензионной комиссии вызвало ряд вопросов. «Мы считаем, что происходило некое принятие заранее спланированного решения, поскольку никакие факты и аргументы со стороны перевозчиков во внимание не принимались. Более того, мы понимаем, что это является следствием того вектора, который заложило предыдущее руководство Госавиаадминистрации, и, по сути, это является вершиной тех действий, которые мы наблюдаем на протяжении последнего года», – сказала она.

По словам Л.СЛОБОДЯНЮК, решения суда, а также вмешательство министра транспорта и связи сделали возможным выполнение авиакомпаниями рейсов, которые комиссия аннулировала. «Мы очень надеемся, что ситуация разрешена, полеты продолжаются, пассажиры не пострадали. И разрешена благодаря вмешательству нового министра. Надеемся, что новая политика в отрасли позволит избежать подобных прецедентов, вернет отношения между перевозчиками и Госавиаадминистрацией в нормальное русло и обеспечит прозрачность, которая позволит развиваться всем компаниям», – отметила она.

По мнению Л.СЛОБОДЯНЮК, ключевым в данной ситуации является не то, какие убытки могли понести компании, а то, что могли пострадать пассажиры.

«До начала летней навигации оставалось три дня. По просчетам, которые мы сделали незамедлительно, оказалось, что было забронировано 11 тыс. пассажиров, и подобные действия ставят под угрозу в принципе репутацию Украины как авиационного государства. Мы выражаем категорический протест против таких действий Госавиаадминистрации. Сейчас достаточно жесткая конкурентная мировая среда для того, чтобы внутри происходили подобные вещи», – подчеркнула представитель «Донбассаэро».

Как отметил заместитель коммерческого директора авиакомпании «Днеправиа» Олег ЛЕВЧЕНКО, их компания решением лицензионной комиссии была вообще отстранена от участия в рассмотрении заявок. «Аргумент был надуманный, что к авиакомпании есть какие-то замечания относительно безопасности полетов. У нас есть сертификат летной годности, мы выполняем рейсы, мы безопасная компания», – заверил он. По словам О.ЛЕВЧЕНКО, более того, компания обратилась за проведением аудита и получением сертификата эксплуатационной безопасности IOSA.

По словам секретаря наблюдательного совета «Аэросвита» Максима ЮХИМЕНКО, анализ действующего законодательства подтверждает неправомерность решений лицензионной комиссии Госавиаадминистрации от 25 марта т.г. «Ни одна из авиакомпаний не предупреждалась о нарушениях, не составлялись акты, не выносились предупреждения об устранении нарушения и т.д., то есть не была соблюдена процедура», – сказал он. Именно поэтому вопрос было решено рассматривать в суде.

По словам М.ЮХИМЕНКО, планируется также обращение к правоохранительным органам, в Министерство транспорта и связи, «чтобы прийти к справедливому решению, а не закрытому рассмотрению вопроса».

Как сообщал УНИАН, 25 марта т.г. лицензионная комиссия Госавиаадминистрации приняла решение об отмене назначений «Донбассаэро» на международные маршруты Киев – Москва – Киев, Харьков – Баку – Харьков. Также было отменено назначение «Аэросвита» на международный маршрут Киев – Загреб – Киев с передачей маршрута авиакомпании «Роза ветров», а авиакомпания «Днеправиа» была отстранена от участия в рассмотрении ее заявок на любые назначения.

В связи с этим «Донбассаэро», «Аэросвит» и «Днеправиа» подали три иска в суд, поскольку считают, что Госавиаадминистрация приняла необоснованное решение, процедура принятия решений была непрозрачной, а пояснения и аргументы перевозчиков не принимались во внимание.