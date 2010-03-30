«Укрзализныця» назначила 34 дополнительных поезда
12:55, 30 марта 2010Транспорт/Связь
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К пасхальным праздникам
По состоянию на 30 марта «Укрзализныця» включила в расписание 34 дополнительных поезда на пасхальные праздники.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, в частности, 10 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 8 – Приднепровская, 6 – Одесская, 5 – Львовская, 3 – Донецкая, 2 – Южная железная дорога.
Три поезда (из них один транзитный) назначили российские железнодорожники.
Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.
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