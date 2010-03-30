«Укрзализныця» назначила 34 дополнительных поезда

По состоянию на 30 марта «Укрзализныця» включила в расписание 34 дополнительных поезда на пасхальные праздники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в частности, 10 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 8 – Приднепровская, 6 – Одесская, 5 – Львовская, 3 – Донецкая, 2 – Южная железная дорога.

Три поезда (из них один транзитный) назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.