«АэроСвит» рассчитывает использовать самолет Ан-148

Авиакомпания «АэроСвит» рассчитывает на использование на своих рейсах следующих партий самолета Ан-148 на существующих условиях.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН помощник генерального директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

«Самолет Ан-148 не приобретен «АэроСвитом», он используется на условиях договора с госпредприятием «Антонов». Насколько мы знаем, второй самолет госпредприятия «Антонов» готовится также для использования «АэроСвитом» на тех же условиях по договору о совместном использовании самолета. И мы были бы готовы на этих условиях и следующие партии самолетов этого типа использовать на наших рейсах», – сказал он.

По словам С.КУЦОГО, у авиакомпании нет никаких претензий к самолету, он используется на многих воздушных линиях – и внутренних, и международных.

Как сообщал УНИАН, в июне 2009 года «АэроСвит» и АНТК им. Антонова подписали меморандум о сотрудничестве, в котором запланировано, что в течение трех лет компания купит либо возьмет в лизинг десять самолетов Ан-148 и его модификации Ан-158.

2 июня 2009 года авиакомпания «АэроСвит» начала выполнять регулярные перелеты на первом самолете Ан-148 на маршруте Киев – Харьков – Киев.

Региональный реактивный самолет нового поколения Ан-148 13 декабря 2009 года выполнил первый международный коммерческий рейс по маршруту Одесса – Москва (Шереметьево) под флагом авиакомпании «АэроСвит».

В России украинско-российский самолет Ан-148 осуществил первый коммерческий рейс по маршруту Санкт-Петербург – Москва также в декабре 2009 года.

В феврале 2010 года региональный реактивный самолет Ан-148, летающий под флагом «АэроСвита», начал выполнять рейсы в Европу.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолёт, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полёта составляет 3,5 тыс. километров, крейсерская скорость – 800-870 км/час. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолёту совершать взлёты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможной посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолёт спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод «Авиант» в Украине и «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в России.