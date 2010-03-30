Киевскому метро нужны финансы

Киевский метрополитен будет просить городские власти выделить средства на оборудование подвижного состава видеонаблюдением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ на брифинге, который проводился в связи с терактами в московском метро.

«Мы сейчас внесем предложение об оборудовании подвижного состава Киевского метрополитенам системами видеонаблюдения», - сказал П.МИРОШНИКОВ. Он напомнил, что станции метрополитена уже имеют камеры видеонаблюдения.

По словам руководителя подземки Киева, оборудование вагонов метро видеонаблюдением – дорогостоящий проект, и предприятие не сможет финансово его обеспечить. Поэтому необходима поддержка городского бюджета.

П.МИРОШНИКОВ также сообщил, что на сегодняшний день Киевский метрополитен работает в штатном режиме, но с учетом случившегося в Москве персонал предприятия, в первую очередь работники станций и машинисты, получают дополнительные инструкции относительно того, как действовать при возникновении подобных ситуаций на территории подземки.

Кроме того, управление внутренних дел при Киевском метрополитене начало отрабатывать свои мероприятия по усилению общественного порядка. «Мы также рассчитываем на общественную поддержку», - подчеркнул П.МИРОШНИКОВ.

По его словам, сейчас на станции озвучивают обращение к пассажирам, чтобы они в случае обнаружения каких-то странных предметов (пакетов, свертков) обращались к работникам метро.

«В любом случае при возникновении внештатных ситуаций мы будем действовать в соответствии с действующими инструкциями, которые полностью регулируют поведение нашего персонала, поведение сотрудников управления внутренних дел. Эти инструкции пишутся на основании опыта других метрополитенов, а также на основании тех учений, которые проводятся регулярно на нашем предприятии», - отметил начальник киевского метро.

На брифинге он также сообщил, что в ближайшее время будет произведена инспекция относительно торговли на территории метро. «Я думаю, здесь будут изменения», - добавил П.МИРОШНИКОВ.

Также, по его словам, руководство предприятия намерено обратиться в соответствующие службы города, чтобы они помогли навести порядок также на территориях, прилегающих к метро, для обеспечения безопасности пассажиров. В частности, это касается подземных переходов, в которых расположены выходы в вестибюли станций метро и которые просто блокируют проход людей из-за большого количества торговых лотков и ролетов.

На вопрос журналистов, усилена ли на сегодня охрана киевского метро, П.МИРОШНИКОВ сказал, что имеет информацию, что действительно МВД увеличило количество своих сотрудников на территории предприятия, но не может точно сказать, насколько, потому что не располагает такой информацией.