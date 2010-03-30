Расходы на отрасль транспорта и связи будут сокращены

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО дал поручение всем профильным заместителям определить перечень первоочередных проектов на 2010 год, реализация которых нуждается в бюджетных средствах, отметив при этом, что в связи с экономической ситуацией расходы в целом на отрасль будут сокращены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, министр поручил определить реальную потребность в средствах на развитие всей транспортной инфраструктуры страны, а также детально изучить возможность привлечения новых кредитов и перекредитования имеющихся.

К.ЕФИМЕНКО отметил, что следует сосредоточить внимание на объектах, которые нуждаются в привлечении бюджетных средств в 2010 году. «Мы должны сформировать реальный бюджет, выполнение которого будет содействовать развитию отрасли. Наша позиция в этом вопросе должна быть максимально взвешенной», – сказал он.

При этом министр отметил необходимость соблюдения интересов государственных предприятий и учета их потребностей относительно обновления производственных мощностей, модернизации инфраструктуры и тому подобное. «Нельзя в дальнейшем только латать дыры, – подчеркнул он. – Ведь мы рискуем вообще разрушить систему плановых обновлений».

В частности, по его мнению, необходимо решить вопрос выделения средств на строительство и ремонт автодорог, реконструкцию аэропортов и взлетно-посадочных полос, учитывая подготовку к Евро-2012. «Отдельная строка бюджетных расходов – это дороги. Достаточно отъехать от Киева на 10 км в любом направлении – и сразу чувствуешь все недостатки работы. Все становится понятно без всяких экспертов. Так работать нельзя», – подчеркнул он.