ЕС оставил в "черном списке" украинскую авиакомпанию

Еврокомиссия внесла изменения в “черный список” авиакомпаний, полеты самолетов которых в страны Европейского Союза запрещены.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно внесенным изменениям, Еврокомиссия запретила полеты в страны-члены ЕС всем авиакомпаниям Судана на основании оценок соответствия нормам обеспечения безопасности полетов Международной организацией гражданской авиации.

Вместе с тем, Еврокомиссия разрешила авиакомпании Air Koryo (Демократическая Народная Республика Корея) осуществлять полеты в ЕС двумя самолетами, которые обеспечены необходимым оборудованием в соответствии с обязательными международными стандартами.

Кроме того, Еврокомиссия признала улучшения, осуществленные в области обеспечения безопасности ангольской авиакомпанией TAAG Angola Airlines, разрешив ей осуществлять отдельными самолетами полеты не только в Лиссабон, но и по другим направлениям в ЕС.

Комиссия признала улучшение, осуществленные отдельными авиакомпаниями Филиппин в области обеспечения безопасности, в то же время, решила пока сохранить запрет на полеты всех авиакомпаний этой страны в ЕС. Вместе с тем, Еврокомиссия заявила о готовности помочь власти страны обеспечить необходимые меры безопасности авиаполетов.

Еврокомиссия ввела ограничение на полеты иранской авиакомпании Iran Air, разрешив использовать лишь отдельные самолеты для осуществления полетов в Евросоюз.

В перечне запрещенных в ЕС авиакомпаний остается и одна украинская – “Украинско-Средиземноморские авиалинии”, которой разрешено осуществлять полеты в ЕС только одним самолетом.

В целом, на сегодняшний день полеты в ЕС полностью запрещены трем авиакомпаниям: Ariana Afghan Airlines (Афганистан), Siem Reap Airways International (Камбоджа) и Silverback Cargo Freighters (Руанда).

Кроме того, запрещены полеты еще 278 компаниям из 17 стран мира: Анголы, Бенина, Демократической Народной Республики Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Габона (за исключением трех компаний, которые имеют ограниченные права на полеты), Индонезии, Казахстану (за исключением одной компании, имеющей ограниченные права на полеты), Киргизстана, Либерии, Филиппин, Конго, Сьерра-Леоне, Сан-Томе и Принсипи, Судана, Свазиленда и Замбии.

Как сообщал УНИАН, впервые “черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года.