Требования троллейбусников частично удовлетворены

29 марта после проведения предупредительной акции Национального форума профсоюзов и коллектива киевского троллейбусного депо №2 работникам депо погасили всю задолженность по зарплате за февраль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, выплата задолженности происходила вчера до позднего вечера и частично сегодня утром.

Кроме того, администрация предприятия пообещала на протяжении трех дней начать выплату зарплат за март.

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК считает, что ликвидация задолженности является результатом солидарной позиции самих работников депо и профсоюзного объединения, которые совместно провели акцию протеста. По его мнению, в условиях экономического кризиса и политической нестабильности единственным механизмом защиты прав трудовых коллективов являются действенные настоящие профсоюзы.

Также М.ЯКИБЧУК сообщил, что, поскольку требования по выплате зарплат работникам депо №2 выполняются, инициативная группа водителей и НФПУ рассматривает возможность перенести запланированную на 5 апреля забастовку на неделю. За это время будет возможность оценить, насколько руководство депо готово выполнять ряд других требований коллектива.

В частности, речь идет о возвращении премий и надбавок, без которых зарплаты водителей снизились вдвое – до 2000-2200 грн. в месяц. Также работники депо требуют оптимизации системы наркологического контроля, обустройства столовых на маршрутах и полноценного обеспечения депо запчастями, поскольку около 80% подвижного состава являются аварийными машинами.

Национальный форум профсоюзов проводит собственное расследование нарушений прав работников троллейбусного депо №2. НФПУ владеет информацией, которая может стать материалом для уголовных и административных дел, в частности, по поводу создания искусственной задолженности по зарплате и нарушения требований безопасности труда по вине администрации предприятия, а также создания неподобающих условий труда и быта наемным работникам, говорится в сообщении пресс-службы НФПУ.

Как сообщал УНИАН, 29 марта председатель инициативной группы водителей Александр КОРНИЕНКО после проведенной предупредительной акции водителей троллейбусов депо №2 сообщил, что требования трудового коллектива были юридически оформлены с дирекцией депо за три месяца до забастовки, но не были удовлетворены, кроме одного, которое частично выполнили 26 марта. “..в пятницу частично заработная плата была работникам погашена. И мы считаем, что это наша большая победа. За январь полностью погашена заработная плата, за февраль – частично, процентов 60-70, и осталось погасить задолженность по заработной плате за март”, - сказал он.

Также вчера М.ЯКИБЧУК заявил, что водители троллейбусов готовы к проведению в Киеве бессрочной забастовки с 5 апреля, если не будут выполнены их требования об улучшении условий труда. По его словам, сегодня практически все работники транспортных организаций города готовы поддержать акцию водителей троллейбусного депо №2.