"АвтоВАЗ" продал по программе утилизации свыше 7 тыс. машин

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" реализовал по госпрограмме утилизации автомобилей по данным на 30 марта 7,1 тысячи машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Программа, которая дает возможность сдать в утиль автомобиль старше десяти лет и приобрести взамен со скидкой в 50 тысяч рублей новое авто отечественного производства, стартовала 8 марта 2010 года в России. Вместо старого авто теперь можно приобрести машины российской сборки, включенные в официальный перечень Минпромторга. "Всего получено около 83 тысяч заявок на приобретение новых автомобилей Lada по этой программе", - отмечается в сообщении. При этом на долю дилеров "АвтоВАЗа"с начала работы госпрограммы приходится 72% от общего количества выданных свидетельств - около 21 тысячи штук, при этом общее количество выданных Минпромторгом свидетельств на 30 марта - более 29 тысяч штук.

"Производственный план "АвтоВАЗа"на апрель и следующие месяцы впервые формируется с учетом индивидуальных заказов потребителей; срок исполнения - от двух до четырех месяцев в зависимости от модели, что вполне соотносимо с общемировой практикой", - рассказал вице-президент автогиганта по продажам и маркетингу Максим Нагайцев, слова которого приводятся в сообщении. Как отмечается в сообщении, акция по продажам Lada Kalina в комплектации "стандарт"за 199 тысяч рублей продолжается, но "высокие темпы продаж скорректировали предложение по другим семействам Lada". Так, акция на Lada 2105 за 99 тысяч рублей уже завершена. Кроме того, "АвтоВАЗ"увеличил количество своих дилеров, участвующих в госпрограмме - теперь по программе работает 162 дилерских центра, ранее - 141. По данным Минпромторга, в РФ в настоящее время зарегистрировано 14 миллионов автовладельцев, возраст машин которых превышает десять лет. Правительство выделило для реализации этого проекта в общей сложности около 11 миллиардов рублей. В списки участников попали 1,57 тысячи дилеров и 153 утилизатора. Согласно прогнозам, по программе утилизации в 2010 году может быть продано около 200 тысяч автомобилей. После окончания пилотного проекта по утилизации автомобилей, срок которого истекает в ноябре текущего года, Минпромторг планирует объявить тендер на разработку основной программы утилизации.