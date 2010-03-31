Украина и Турция утвердили проект Соглашения

Украина и Турция завизировали проект межправительственного Соглашения об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, встреча состоялась 30 марта в Киеве, украинскую делегацию возглавлял первый заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир КОРНИЕНКО, турецкую - заместитель министра транспорта и коммуникаций Турецкой Республики Суат Хайри АКА.

Подписание этого межправительственного Соглашения планируется в мае-июне текущего года в рамках визита премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА в Украину.

Кроме того, стороны договорились ускорить процесс разработки проектов Правил организации эксплуатации грузовых вагонов в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении между портами Украины и Турции и Правил перевозки грузов в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении.

Стороны отметили важность активизации украинско-турецких отношений в отрасли транспорта. «Невзирая на негативное влияние мирового финансово-экономического кризиса, в последнее время наметилась позитивная тенденция к росту объемов перевозок железнодорожным транспортом между Украиной и Турцией. Это добрый знак для последующего развития сотрудничества», - сказал В.КОРНИЕНКО.

Также делегации обсудили вопрос инвестиционного сотрудничества, в частности, привлечение турецкой стороны к участию в проектах по перестройке транспортно-дорожного комплекса Украины, перспективы развития мультимодальных перевозок путем привлечения турецкой грузовой базы для перевозок с использованием поездов комбинированного транспорта «Викинг» и «Зубр».

Турецкую делегацию проинформировали о приоритетных инвестиционных проектах в отрасли транспорта в Украине, к реализации которых может быть привлечена иностранная сторона. Это касается сферы железнодорожного транспорта, строительства метрополитена, морского и речного транспорта и авиации. Особое внимание стороны сосредоточили на вопросах привлечения турецких инвестиций в транспортно-дорожную отрасль Украины в контексте подготовки и проведения в стране Евро-2012, в частности, к участию в реализации проектов строительства и эксплуатации Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева на условиях концессии и новой автомобильной дороги Львов-Краковец, строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в г. Киеве (ІІ очередь).

Говоря о развитии мультимодальных перевозок, В.КОРНИЕНКО акцентировал внимание на том, что одним из перспективных направлений сотрудничества в отрасли транспорта является продолжение совместной работы, направленной на привлечение и сохранение грузопотоков путем расширения географии перевозок контейнеров и автопоездов в составе поездов комбинированного транспорта «Викинг» и контейнерного «Зубр».