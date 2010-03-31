«Визз Эйр Украина» упрощает правила провоза багажа

Первая украинская бюджетная (лоу-кост) авиакомпания «Визз Эйр Украина» объявила новые, упрощенные правила провоза багажа на своих рейсах.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, с 1 апреля 2010 года на рейсах всех авиакомпаний группы Wizz Air вводится единый тариф для зарегистрированного багажа весом до 32 кг (нормы, допускаемые системой безопасности). Максимальное количество такого багажа, которое может сдать один пассажир, составляет 3 единицы. Таким образом, авиакомпания аннулирует плату за перевес (от 58 грн. за единицу), которая применялась в случае регистрации багажа весом более 15 кг, и делает процедуру бронирования более простой.

Плата за зарегистрированный багаж составит 173 грн. за единицу при условии регистрации его онлайн или через информационный центр, и 346 грн. – если оплачивать эту услугу в аэропорту.

При этом правила провоза ручной клади не меняются. Пассажиры могут брать с собой на борт бесплатно ручную кладь в количестве не более одной единицы, размеры которой не превышают 55 х 40 х 20 см и 10 кг. Кроме того, на борт пассажир может брать пластиковый пакет с товарами, приобретенными в магазинах duty free после прохождения пункта контроля безопасности.

Ручная кладь, не соответствующая стандартам авиакомпании (размеры или вес которой превышают указанные выше) и не оформленная надлежащим образом как зарегистрированный багаж, будет регистрироваться возле выхода на посадку, однако в этом случае плата за ее регистрацию составит 692 грн.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки в июле 2008 года на новом Airbus A320 на 180 мест. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух таких воздушных суден. В 2009 году «Визз Эйр Украина» перевезла более полумиллиона пассажиров.