Эксперт: оснований для продления льгот ГМК нет

Реальных оснований для продления на второй квартал текущего года действия льгот для предприятий горно-металлургического комплекса на сегодняшний день нет.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал руководитель аналитической группы «Менеджмент консалтинг групп» Дмитрий ПОДТУРКИН.

«Наша экономическая аналитика, которую мы делаем по базовым отраслям, по металлургам, показывает только восстановление и очень хорошую работу на протяжении последних полугода. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что реальных факторов для того, чтобы сейчас продолжать меморандум, нет», – сказал он.

По словам Д.ПОДТУРКИНА, в результате продления меморандума железная дорога, с одной стороны, опять будет недополучать прибыль, а с другой – само наличие таких скидок, которые не предусмотрены базовыми тарифами, «влечет за собой непонимание относительно возможности формирования и выполнения финансового плана железных дорог».

Как отметил эксперт, в данном случае при принятии решения продолжается лоббирование интересов отдельных отраслей. «Эти отрасли всегда имели очень большое лобби. В том правительстве были металлурги, в этом правительстве есть металлурги, поэтому это достаточно прогнозированный шаг, хотя и были надежды, что интересы транспортников будут учтены», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет Министров продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на второй квартал текущего года.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе» предусматривает мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также льготные тарифы на природный газ для предприятий ГМК и химпрома.

Действие норм постановления в 2008-2009 годах ежеквартально продлевалось новыми правительственными постановлениями. В 2010 году срок действия постановления был продлен на 1-й квартал.